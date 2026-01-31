ترامب يختار اقتصادياً مخضرماً لإدارة مكتب إحصاءات العمل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ‌يعتزم ترشيح الاقتصادي بريت ماتسوموتو لمنصب مفوض مكتب إحصاءات العمل، وذلك بعد أشهر من إقالته للرئيسة السابقة على خلفية تقرير ضعيف عن الوظائف.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال أمس ⁠الجمعة "أنا واثق من أن بريت لديه الخبرة اللازمة للإسراع في إصلاح المشاكل التي عانى منها مكتب إحصاءات العمل طويلا نيابة عن ⁠الشعب الأمريكي".

وكان ترامب قد أقال في أغسطس إيريكا ماكنتارفر، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، متهما إياها دون دليل بالتلاعب ببيانات يوليو ​ التي أظهرت نموا أبطأ من المتوقع ​في معدل التوظيف، وخفضت ​بشكل كبير أرقام الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين.

ويصدر المكتب أيضا ‌تقارير التضخم ‌وغيرها.

ويعد ماتسوموتو ⁠خبيرا اقتصاديا مخضرما في مكتب إحصاءات العمل، وهو حاليا في إجازة للعمل في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض. ويحمل درجة الدكتوراه ​في الاقتصاد ​من جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل.

ووصف مفوضون سابقون لمكتب إحصاءات العمل هجمات ترامب على الوكالة بأنها ‍غير مبررة، وحذروا من أن ذلك يهدد بتقويض الثقة في البيانات الاقتصادية ويدفع خبراء اقتصاد إلى ترك وظائفهم.

ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة لتحقيق نتائج اقتصادية قوية قبل انتخابات التجديد النصفي ‍في نوفمبر تشرين الثاني والتي ستحدد السيطرة على الكونجرس. ويبدو أن الناخبين مستاؤون من طريقة تعامله مع مشكلات تكلفة المعيشة إذ نال تأييد 35 بالمئة فقط من الأمريكيين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.