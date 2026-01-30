ترامب يكشف عن مرشحه لرئاسة البنك المركزي اليوم

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب اليوم الجمعة عن مرشحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (‌البنك المركزي الأمريكي) خلفا لجيروم باول، بعد اجتماع أمس الخميس مع كيفن وارش العضو السابق في مجلس الاحتياطي والذي انتقد سياسات البنك المركزي قائلا إنه بحاجة إلى "تغيير نظام" لاستعادة مصداقيته المفقودة.

وقال ترامب للصحفيين في مركز كينيدي أمس الخميس ⁠إنه سيعلن عن اختياره صباح اليوم التالي، وإنه سيكون "شخصا كان من الممكن أن يكون في المنصب قبل بضع سنوات... أعتقد أنه سيكون اختيارا جيدا للغاية. آمل ذلك".

وقال مصدر ⁠في وقت لاحق إن وارش (55 عاما) التقى مع ترامب في البيت الأبيض.

وخلال ولايته الرئاسية الأولى، وقع اختيار ترامب على باول بدلا من وارش، وهو اختيار ندم عليه لأن ​باول لم يخفض أسعار الفائدة بالسرعة أو بالقدر الذي حث ​عليه ترامب.

أما هذه المرة ​فقد جعل ترامب تأييد خفض أسعار الفائدة أحد معاييره الصريحة لاختيار مرشح لرئاسة مجلس ‌الاحتياطي.

وقال وارش، مثله ‌مثل الثلاثة الآخرين ⁠الذين حددهم مسؤولون في إدارة ترامب كمرشحين للمنصب، إن مجلس الاحتياطي يجب أن يخفض أسعار الفائدة أكثر مما فعل.

ويأتي ترشيح ترامب لخليفة باول، الذي يجب أن يوافق عليه ​مجلس الشيوخ، وسط جهود ​غير مسبوقة من البيت الأبيض للسيطرة على مجلس الاحتياطي.

ومن المعتاد أن ينظر إلى استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية على أنها ‍عامل أساسي في مهمته لكبح التضخم.

وتشمل جهود ترامب محاولة إقالة عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك في قضية مطروحة الآن أمام المحكمة العليا، وتحقيقا من وزارة العدل قال باول إنه جزء من محاولة واسعة من قبل الإدارة لترهيب مجلس الاحتياطي.

وتنتهي ولاية ‍باول بالنسبة لمنصب رئيس البنك المركزي في مايو أيار، ورفض الإفصاح ما إذا كان سيتخذ خطوة غير عادية بالبقاء ضمن أعضاء مجلس الاحتياطي. وإن أقدم على ذلك فإنه سيحرم ترامب من فرصة اختيار عضو جديد في مجلس الاحتياطي ويعقد قيادة البنك تحت رئاسة مسؤول جديد.