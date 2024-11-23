ناقشا قضايا الأمن الدولي..الأمين العام للناتو يلتقي ترامب في فلوريدا

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو)، مارك روته مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا أمس الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم الناتو ، فرح دخل الله لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) "إنهما ناقشا مجموعة من قضايا الأمن الدولي، التي تواجه الحلف".

ولم يتم الإعلان عن الاجتماع بين ترامب وروته، رئيس وزراء هولندا السابق، الذي تولى منصب الأمين العام للناتو في وقت سابق من هذا العام، مسبقا.

وطبقا لمعلومات من مصادر داخل الحلف، ناقش الجانبان الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى قضية الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو، بين قضايا أخرى.