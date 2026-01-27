ترامب يعتزم رفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية

أكد الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب أنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا ‌الجنوبية المرتبطة بالسيارات والأخشاب والأدوية إلى 25 بالمئة، منتقدا الهيئة التشريعية في سول لعدم تفعيل اتفاق تجارة تم التوصل إليه مع واشنطن.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين "الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية لا ⁠تلتزم بالاتفاق مع الولايات المتحدة".

وأضاف "لأن الهيئة التشريعية الكورية لم تقر اتفاقنا التجاري التاريخي... فإنني سأرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية على السيارات والخشب والأدوية وجميع الرسوم المضادة ⁠الأخرى من 15 بالمئة إلى 25 بالمئة".

ولم يتضح بعد متى ستدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز التنفيذ أو ما الذي دفع ترامب لاتخاذ هذا القرار الآن.

وقالت الرئاسة الكورية ​الجنوبية (البيت الأزرق) اليوم الثلاثاء إن وزير الصناعة كيم ​جونغ كوان، الموجود حاليا في ​كندا، سيزور الولايات المتحدة قريبا ويلتقي بوزير التجارة هوارد لوتنيك.

وذكر بيان صادر عن ‌الوزارة أن الزيارة ‌ستكون في ⁠الفترة من 28 إلى 31 يناير.

وقال البيت الأزرق إنه لم يتم إخطاره رسميا بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. وعادة ما توافق الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على مشاريع القوانين ​فقط عندما ​يكون من المقرر عقد جلسات عادية أو استثنائية. وتبدأ جلسات نظر مشاريع القوانين التالية في الثالث من فبراير.

وتوصلت ‍واشنطن وسول إلى اتفاق إطاري العام الماضي يحدد الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع غيار السيارات الكورية عند 15 بالمئة، انخفاضا من 25 بالمئة، مما يجعلها على قدم المساواة مع المنافسين اليابانيين.

ودخلت ‍الرسوم البالغة 15 بالمئة حيز التنفيذ في بداية نوفمبر. وسيؤثر رفع الرسوم الجمركية بوجه خاص على شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية للسيارات وشركة كيا التابعة لها، نظرا لصادراتهما الكبيرة إلى الولايات المتحدة. وانخفض سهما هيونداي وكيا 3.5 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب في ‍التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.