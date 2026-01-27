لماذا منع حاكم تكساس الموظفين من استخدام منتجات شي إن وعلي بابا؟

أكد حاكم ‌ولاية تكساس الأمريكية في بيان أمس الاثنين أن الولاية ستمنع موظفيها من استخدام منتجات شركات شي ⁠إن وعلي بابا وتي بي-لينك، عازيا القرار إلى حماية "⁠خصوصية سكان تكساس" من الحكومة الصينية.

وذكر بيان صادر عن جريج أبوت ​حاكم تكساس أن القائمة ​تشمل أيضا ​منصة تيمو للتجارة الإلكترونية وشركة كاتل ‌للبطاريات.

ويمنع ‌الحظر ⁠الذي فرضه أبوت على الموظفين استخدام "الأجهزة والذكاء الاصطناعي والبرمجيات" الخاصة ​بتلك ​الشركات على الأجهزة والشبكات الخاصة بالولاية. ويشمل الحظر الذي ‍فرضه أبوت أيضا شركة أوتيل الصينية لصناعة الطائرات المسيرة ومنتجات شركة الذكاء الاصطناعي الصينية آي فلاي تك.

وكانت الولايات ‍المتحدة والصين قد توصلتا في أكتوبر تشرين الأول إلى انفراجة في حرب تجارية وتكنولوجية طويلة الأمد.