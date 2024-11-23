لندن: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل بريطانيا، وذلك على خلفية صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" الجمعة، إن مقر رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت رفض التعليق صراحة على "الافتراضات" لكنه قال إن المملكة المتحدة ستتبع "التزاماتها القانونية".

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بشأن اتهامات بجرائم حرب في غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم ستارمر، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى الأراضي البريطانية، إنه ليس بإمكانه "الحديث بشأن حالات محددة".

ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بالقانون، قال المتحدث: "ستلتزم المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحلي والقانون الدولي بالفعل".