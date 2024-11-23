اجتماع لمجلس الناتو بعد استخدام روسيا لصاروخ جديد بأوكرانيا

قال المتحدث باسم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته إن الأخير سيعقد اجتماعا لمجلس الناتو-أوكرانيا، الأسبوع المقبل، بعد أن استخدمت روسيا صاروخا جديدا في أوكرانيا، فيما ينظر إليه على نطاق واسع بأنه تصعيد جديد خطير.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك قوله إن هذا الصراع "يدخل مرحلة حاسمة ويأخذ أبعادا مثيرة للغاية".

وألغى البرلمان الأوكراني جلسة مع تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب ضرب روسيا لمنشأة عسكرية في مدينة دنيبرو.

وأضاف المتحدث باسم الناتو أن استخدام موسكو للصاروخ الباليستي التجريبي متوسط المدى في قصف لمدينة دنيبرو الأوكرانية الرئيسية، سيكون محور اجتماع الثلاثاء المقبل. وكان مجلس الناتو-أوكرانيا قد اجتمع للمرة الأولى العام الماضي، في قمة في ليتوانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن روسيا اطلقت صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى على أوكرانيا، أول أمس الخميس، ردا على استخدام كييف هذا الأسبوع لصواريخ أمريكية وبريطانية قادرة على ضرب عمق روسيا. .

وفي خطاب متلفز للأمة الروسية، حذر الرئيس الروسي من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون قادرة على إيقاف الصاروخ الجديد، الذي قال إنه يحلق بسرعة 10 ماخ، والذي أطلق عليه اسم "أوريشنيك" - وهي كلمة روسية تعني شجرة البندق. وأضاف بوتين أيضا أن هذا الصاروخ يمكن أيضا استخدامه في مهاجمة أي دولة حليفة لأوكرانيا يتم استخدام صواريخها لمهاجمة روسيا.