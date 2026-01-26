ما هي "قضمة الصقيع" التي تهدد الأميركيين خلال العاصفة الشتوية؟

حذرت السلطات الصحية وخدمات الطوارئ في الولايات المتحدة من ارتفاع خطر الإصابة بقضمة الصقيع وانخفاض حرارة الجسم خلال العاصفة الشتوية الحالية، حيث تجعل سرعة الرياح الإحساس بالبرد أشد من الواقع، وقد تتراوح درجات الإحساس بالحرارة بين -5 و5 درجات فهرنهايت.

تأثير الرياح على الإحساس بالبرد

توضح خدمة الطقس الوطنية أن الرياح تزيد من فقدان حرارة الجسم عبر الجلد المكشوف، مما يخفض درجة حرارة الجسم الداخلية ويزيد شعور البرودة، على سبيل المثال، إذا كانت درجة الحرارة صفر فهرنهايت وسرعة الرياح 15 ميلا في الساعة، فإن الإحساس بالبرد يصل إلى -19 فهرنهايت، ما قد يؤدي إلى تجمد البشرة المكشوفة خلال 30 دقيقة.

ما هي قضمة الصقيع وأعراضها؟

وفقا للصليب الأحمر الأمريكي، تحدث قضمة الصقيع عندما تتجمد أجزاء الجسم مثل الأصابع، أصابع القدم أو الأنف.

الأعراض تشمل:

فقدان الإحساس أو شعور بالوخز.

بشرة شمعية أو باردة قد تتحول إلى الأحمر أو الأبيض أو الرمادي، وأحيانا الأزرق أو الأصفر.

طرق الوقاية من قضمة الصقيع

ارتداء ملابس متعددة الطبقات مقاومة للرياح، وقبعة تغطي الأذنين، وقفازات دافئة.

حماية القدمين بأحذية مقاومة للماء وجوارب دافئة.

التوجه فورًا إلى الداخل عند الشعور بالبرد أو الخدر.

انخفاض حرارة الجسم وخطرها

حتى درجات الحرارة بين 60 و65 فهرنهايت يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم.

الأعراض لدى البالغين تشمل الارتعاش، الارتباك، فقدان الذاكرة، والنعاس، بينما لدى الرضع تظهر على شكل فقدان الطاقة وبشرة شديدة البرودة.

الوقاية تشمل ارتداء ملابس دافئة، حماية الأطفال الرضع، وتجنب النشاط الشاق لمن لديهم مشاكل صحية.

أنواع قضمة الصقيع:

المرحلة المبكرة: وخز وخدر مؤقت دون ضرر دائم.

السطحية: تجمد جزئي للأنسجة، ظهور بثور لاحقا، تحتاج للرعاية الطبية.

العميقة: تجمد كامل للجلد والأنسجة، تغير لون الجلد للأبيض أو الأزرق الرمادي، وقد تتطلب البتر في الحالات الشديدة.

ضغط على خدمات الطوارئ

تشهد المستشفيات حالات شديدة من قضمة الصقيع تتطلب أحيانا وحدات الحروق أو البتر، خصوصا على الأذنين، طرف الأنف، اليدين والقدمين.

التوقعات المستقبلية

تستمر درجات الحرارة المنخفضة، مع شعور برد شديد بسبب الرياح، ما يجعل اتخاذ الاحتياطات ضروريا لمنع إصابات الصقيع وانخفاض حرارة الجسم، خاصة بين كبار السن، الأطفال، المشردين، والزوار غير المعتادين على الشتاء القارس.