أمريكا.. عاصفة شتوية تقطع الكهرباء عن 847 ألف منزل

ظل ⁠أكثر من 847 ألف منزل ومنشأة تجارية بدون ‌كهرباء حتى وقت متأخر من يوم أمس الأحد، حيث تسببت عاصفة شتوية شديدة في تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة على أجزاء من الولايات ⁠المتحدة تمتد من وادي أوهايو والجنوب الأوسط إلى نيو إنجلاند.

وأعادت بعض الولايات الخدمة خلال النهار، مما ⁠قلل عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي والذي وصل في وقت سابق إلى أكثر من 950 ألفا.

ومن بين ​المنشآت الأكثر تضررا شركة ناشفيل ​إلكتريك سيرفيس (للخدمات ​الكهربائية) في ولاية تينيسي حيث انقطعت الكهرباء ‌عن نحو 185 ‌ألفا من ⁠أصل عملائها البالغ عددهم 463455 عميلا، وشركة إنتيرجي التي انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 145 ​ألفا ​من عملائها البالغ عددهم 3.05 ملايين عميل في أنحاء الولايات المتحدة.

وصف الرئيس ‍الأمريكي دونالد ترامب العاصفة بأنها "تاريخية"، ووافق يوم السبت على إعلان حالة الطوارئ الاتحادية في أكثر من عشر ولايات معظمها في الجنوب الأوسط.

وقالت ‍شركة ناشفيل إلكتريك سيرفيس في منشور على موقع إكس "سيستمر عمال الصيانة ... في العمل طوال الليل ولن نتوقف حتى تعود الكهرباء لجميع العملاء".