تحطم طائرة خاصة على متنها 8 أشخاص في ولاية مين الأمريكية

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية ‌الأمريكية أن طائرة خاصة تقل ثمانية أشخاص تحطمت عند إقلاعها من مطار بانجور الدولي في ⁠ولاية مين مساء الأحد.

ولم يُعرف على الفور مصير الأشخاص الثمانية ⁠الذين كانوا على متن الطائرة، ولم تتوفر تفاصيل رسمية تذكر، لكن مسؤولا ​حكوميا مطلعا على الحادث ​قال لرويترز ​إن حريقا كبيرا اندلع عقب التحطم.

وقال ‌المسؤول ‌الحكومي ⁠إن الطائرة كانت قد وصلت إلى ولاية مين بعد رحلة ​من ​تكساس.

وأكدت إدارة الطيران أن طائرة بومباردييه تشالنجر 600 ذات المحركين النفاثين ‍تحطمت في أثناء إقلاعها من مطار بانجور في حوالي الساعة 7:45 مساء (0045 ‍بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين).

وقالت إدارة الطيران إنها ستحقق في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل.