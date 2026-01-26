تحطم طائرة خاصة على متنها 8 أشخاص في ولاية مين الأمريكية

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة خاصة تقل ثمانية أشخاص تحطمت عند إقلاعها من مطار بانجور الدولي في ولاية مين مساء الأحد.
ولم يُعرف على الفور مصير الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة، ولم تتوفر تفاصيل رسمية تذكر، لكن مسؤولا حكوميا مطلعا على الحادث قال لرويترز إن حريقا كبيرا اندلع عقب التحطم.
وقال المسؤول الحكومي إن الطائرة كانت قد وصلت إلى ولاية مين بعد رحلة من تكساس.
وأكدت إدارة الطيران أن طائرة بومباردييه تشالنجر 600 ذات المحركين النفاثين تحطمت في أثناء إقلاعها من مطار بانجور في حوالي الساعة 7:45 مساء (0045 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين).
وقالت إدارة الطيران إنها ستحقق في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل.