استطلاع يظهر تراجع التأييد لحكومة رئيسة وزراء اليابان إلى 67%

أظهر ⁠استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيكاي ‌اليابانية وتلفزيون طوكيو على مدى ثلاثة أيام حتى أمس الأحد تراجع نسبة التأييد لحكومة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي إلى 67 بالمئة من 75 ⁠بالمئة في ديسمبر.

وذكرت صحيفة نيكاي أن هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها نسبة التأييد إلى ⁠أقل من 70 بالمئة منذ تولي تاكايتشي رئاسة الوزراء في أكتوبر.

وأضافت الصحيفة أن نسبة من ​عبروا عن عدم تأييدهم لحكومة تاكايتشي ​ارتفعت إلى ​26 بالمئة من 18 بالمئة في الاستطلاع ‌السابق في ديسمبر.

ومن ⁠بين إجمالي المستطلعين، قال 56 بالمئة إنهم لا يعتقدون أن حزمة التحفيز التي طرحتها ​تاكايتشي للتخفيف ​من تبعات ارتفاع تكاليف المعيشة ستكون فعالة، وهي نسبة أعلى من نسبة ‍38 بالمئة الذين يعتقدون أنه سيكون لها تأثير إيجابي.

ودعت تاكايتشي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في الثامن من فبراير للحصول ‍على تفويض لتعزيز سياستها المالية التوسعية، وهي خطوة أدت إلى ارتفاع عائدات السندات بسبب مخاوف السوق من أن اليابان قد تضطر إلى إصدار ديون إضافية.