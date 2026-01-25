كارني: كندا تحترم التزاماتها بموجب اتفاق التجارة مع أمريكا والمكسيك

قال رئيس الوزراء الكندي مارك ‌كارني اليوم الأحد إن كندا تحترم التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة والمكسيك، والتي تنص على عدم السعي لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول لا تتبنى اقتصاد السوق.

وجاء تصريح كارني ⁠ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على كندا إذا أبرمت اتفاقية تجارية مع الصين. وأوضح كارني ⁠أن كندا لا تنوي فعل ذلك مع الصين أو أي اقتصاد يخضع لتدخل حكومي مباشر. وأضاف "لكن ما قامت به كندا مع الصين ​هو معالجة لبعض المشكلات التي ظهرت خلال ​العامين الماضيين".

وذكر أن ​أوتاوا "تصحح المسار" فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والمنتجات الزراعية والسمكية، مع ‌توفير حماية ‌إضافية. وزار كارني ⁠الصين هذا الشهر في مسعى لتنويع مبادلات كندا التجارية وحل مشكلات الرسوم الجمركية مع ثالث أكبر شريك تجاري لها.

وقال وزير الخزانة ​الأمريكي سكوت ​بيسنت اليوم الأحد في مقابلة مع إيه.بي.سي نيوز إن هناك احتمالا بنسبة 100 ‍بالمئة بفرض رسوم جمركية على كندا إذا أبرمت اتفاق تجارة حرة مع الصين، و

"إذا مضوا أكثر في هذا الطريق.. إذا رأينا أن الكنديين يسمحون للصينيين بإغراق الأسواق بالسلع".

وفي ‍تصريح لرويترز مساء أمس السبت، قالت السفارة الصينية في كندا إن بكين مستعدة للعمل مع كندا لتنفيذ ما تم التوافق عليه بين زعيمي البلدين والمضي قدما في الشراكة الاستراتيجية الثنائية.