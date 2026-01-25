انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء عاصمة غرينلاند

انقطعت ‌الكهرباء في جميع أنحاء مدينة نوك عاصمة غرينلاند مساء أمس السبت، وأرجعت شركة نوكيسيورفيت ⁠المزود المحلي للكهرباء السبب في ذلك إلى ما وصفته بأنه حادث، ⁠مضيفة أنها تعمل على توفير طاقة احتياطية.

قال شهود إن ​انقطاع التيار الكهربائي ​حدث في ​وقت واحد في جميع أنحاء المدينة.

وأصدرت ‌شركة ‌نوكيسيورفيت ⁠وشرطة غرينلاند بيانات على فيسبوك بشأن انقطاع التيار الكهربائي، ​لكن ​لم يقدم أي منهما تفاصيل عن طبيعة ‍الحادث.

وجاء هذا الانقطاع في أعقاب تحديث لإرشادات التأهب للطوارئ التي أصدرتها سلطات غرينلاند الأسبوع ‍الماضي، ردا على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة في الاستحواذ على الجزيرة التابعة للدنمارك.