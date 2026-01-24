البنتاغون يتوقع "دوراً محدوداً" في ردع كوريا الشمالية

أظهرت ‌وثيقة سياسية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صدرت أمس الجمعة أن ⁠الوزارة تتوقع أن تلعب الولايات المتحدة دورا "أكثر محدودية" ⁠في ردع كوريا الشمالية على أن تنقل جزءا أكبر من المسؤولية ​إلى كوريا الجنوبية.

وجاء في ​استراتيجية ​الدفاع الوطني، وهي وثيقة ‌توجه ‌سياسات البنتاغون، ⁠أن "كوريا الجنوبية قادرة على تحمل ​المسؤولية ​الأساسية لردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي حيوي ‍ولكنه أكثر محدودية".

وأضافت الوثيقة أن "هذا التحول في ميزان المسؤولية يتماشى مع مصلحة ‍أمريكا في تحديث وضع القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية".