كدمات ترامب… ما السر الذي يخفيه الرئيس الأمريكي في يده؟

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، بكدمة داكنة واضحة على يده اليسرى خلال مراسم توقيع "مجلس السلام" في المنتدى الاقتصادي العالمي، أول أمس الأربعاء، ما أثار تساؤلات جديدة حول صحته وسط تكهنات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تصوير ترامب وهو يضع يده على طاولة التوقيع، ويظهر فوق إصبعي السبابة والوسطى ليده اليسرى كدمة كبيرة ومستديرة، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس بكدمة في يده اليسرى، بعدما كانت الكدمات السابقة تظهر دائما على يده اليمنى.

وأوضحت متحدثة البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الكدمة الجديدة نتجت عن "اصطدام الرئيس بزاوية طاولة التوقيع أثناء مراسم المجلس، مما أدى إلى إصابة في يده".

ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي أثارت الانتباه إلى كدمات يدي ترامب، فقد تم تصويره عدة مرات منذ فبراير 2025 وهو يعاني من كدمات في يده اليمنى.

وأرجعت مصادر مقربة السبب إلى المصافحة المتكررة واستخدامه للأسبرين بجرعات أعلى من الموصى بها طبيا كجزء من روتينه اليومي للوقاية من أمراض القلب.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: "يقولون إن الأسبرين جيد لتخفيف الدم، وأنا أريد دما رقيقا يتدفق في قلبي".

وشهدت الصور الأخيرة تداولا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار العديد من المعلقين إلى حجم الكدمة الجديدة وشكلها الداكن مقارنة بالكدمات السابقة.

ووصفت بعض وسائل الإعلام، الكدمة بأنها "عرض كامل لمشكلة صحية مزمنة للرئيس في دافوس".

ومن الجدير بالذكر أن إدارة ترامب حاولت طمأنة الجمهور خلال الأشهر الماضية بشأن صحة الرئيس، مؤكدة أن الكدمات ليست مؤشرا على حالة طبية خطيرة، بل هي نتيجة طبيعية لتعرض بشرته الرقيقة للتأثيرات الخارجية مثل المصافحة واستخدام الأسبرين.

وأكدت ليفيت أن ترامب "يتمتع بصحة ممتازة، وأن هذه الكدمات عرض جانبي معروف وغير ضار".

ويأتي ظهور الكدمة الجديدة في وقت شهدت فيه دافوس أحداثا سياسية مهمة، حيث أعلن ترامب عن اتفاق مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بشأن مستقبل غرينلاند والمنطقة القطبية، مؤكدا أن الاتفاق سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وحلفاء الناتو دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية أو شراء الجزيرة.

وعلى الرغم من محاولات إدارة ترامب تهدئة المخاوف، فإن الصور الأخيرة والكدمات المتكررة أثارت جدلاً واسعاً بين الصحفيين والمحللين، فيما استغل بعض برامج السخرية الأمريكية مثل The Daily Show هذه الحادثة للحديث عن صحة الرئيس بأسلوب فكاهي.

وبينما يستمر ترامب في نشاطاته العامة، تظل صحة يديه، واستخدامه للأسبرين، والمظاهر الخارجية لكدماته موضوع اهتمام وتكهنات الصحافة والجمهور على حد سواء.