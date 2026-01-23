ترامب ينتصر في معركة الكونغرس حول فنزويلا

أفشل الجمهوريون في مجلس ⁠النواب الأمريكي بفارق ضئيل يوم الخميس قرارا كان من ‌شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من القيام بمزيد من العمل العسكري في فنزويلا دون تفويض من الكونغرس، وذلك بعد أيام من فشل إجراء مماثل في مجلس الشيوخ.

وصوت مجلس النواب بإجمالي 215 صوتا مقابل 215 ⁠صوتا وهو تعادل يعني إفشال قرار "يوجه الرئيس إلى إخراج القوات المسلحة الأمريكية من فنزويلا ما لم يكن وجودها مصرحا به بشكل واضح بموجب إعلان حرب أو ⁠تفويض قانوني محدد لاستخدام القوة العسكرية".

وتم التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي في المجلس المنقسم بشدة، حيث يتمتع الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب بأغلبية ​218 صوتا إلى 213. وصوت جميع الجمهوريين باستثناء نائبين ​ضد القرار فيما صوت جميع ​الديمقراطيين لصالحه.

وعكس التصويت المتقارب القلق في الكونغرس، بما في ذلك بين ‌عدد من الجمهوريين، بشأن ‌سياسة ترامب ⁠الخارجية. وهناك دعم متزايد لمبدأ أنه يتعين أن يكون للكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب، كما هو منصوص عليه في الدستور الأمريكي.

وجادل معارضو ​القرار بأنه ​غير ضروري لأن الولايات المتحدة ليست لديها حاليا قوات على الأرض في فنزويلا.

ويقول داعمو القرار إنهم يريدون منع ‍ترامب من جر الولايات المتحدة إلى "حرب أبدية" أخرى بعد عقود من القتال في أفغانستان والعراق.

وهاجمت قوات أمريكية كراكاس في الثالث من يناير وألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويقوم أسطول كبير من ‍السفن الأمريكية بحصار فنزويلا ويطلق النار منذ شهور على قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات في جنوب البحر الكاريبي والمحيط الهادي.

وتقول إدارة ترامب إن عملية إلقاء القبض على مادورو كانت عملية قضائية محدودة للغاية لتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالمخدرات ‍وليست عملية عسكرية.