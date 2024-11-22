إيطاليا تتعهد باحترام القانون الدولي واعتقال نتانياهو وغالانت إذا دخلا البلاد

أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو أمس الخميس، أنه في حالة قدوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت إلى إيطاليا، "فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي"، حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن الوزير، القيادي في حزب "إخوة إيطاليا" الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، قوله في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى مساء الخميس: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ".

وأضاف كروزيتّو إن المحكمة الجنائية الدولية وضعت نتانياهو وغالانت: "على قدم المساواة مع زعيم المهاجمين، القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف" الذي نظم وقاد هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف في المقابلة مع القناة الإيطالية: "إنهما شيئان مختلفان تماما".

ورأى الوزير أن "قرار الاعتقال" المفترض "لن يكون سياسيا، فالقرار السياسي لا علاقة له بتطبيق التشريعات الدولية".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق اليوم الخميس، إن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".