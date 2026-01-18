إسبانيا: غزو أمريكا لغرينلاند سيجعل بوتين أسعد رجل على الأرض

أكد رئيس ⁠الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن غزو الولايات المتحدة لغرينلاند "‌سيجعل بوتين أسعد رجل على وجه الأرض".

وحذر سانشيز في مقابلة نشرت اليوم الأحد من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد جزيرة غرينلاند في القطب الشمالي سيضر بحلف شمال الأطلسي ويضفي الشرعية ⁠على حرب روسيا في أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة لا فانجوارديا "إذا ركزنا على غرينلاند، علي أن أقول إن غزو الولايات المتحدة لتلك ⁠المنطقة سيجعل فلاديمير بوتين أسعد رجل في العالم. لماذا؟ لأن ذلك سيضفي الشرعية على محاولة سيطرته على أوكرانيا".

وتابع "إذا استخدمت الولايات المتحدة القوة، فسيكون ذلك المسمار ​الأخير في نعش حلف شمال الأطلسي. ​وسيكون بوتين سعيدا للغاية".

وبدا أن ​الرئيس دونالد ترامب أمس السبت غير نهجه بشأن غرينلاند إذ هدد ‌بفرض سلسلة ‌رسوم جمركية على ⁠الحلفاء الأوروبيين حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.

وفي منشور على موقع تروث سوشيال، كتب ترامب أن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 بالمئة ​ستدخل حيز ​التنفيذ في أول فبراير على السلع الواردة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، ‍وجميعها تخضع بالفعل لرسوم جمركية فرضتها إدارته.

وأوضح أن هذه الرسوم الجمركية سترتفع إلى 25 بالمئة في أول يونيو وستستمر لحين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند.

ويصر ترامب على أنه لن يقبل ‍بأقل من الاستحواذ على غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك. فيما يؤكد قادة كل من الدنمارك وغرينلاند على أن الجزيرة ليست للبيع ولا ترغب في أن تكون جزءا من الولايات المتحدة.