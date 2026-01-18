البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست ⁠اليوم الأحد عن مسؤولين ⁠في قطاع الدفاع أن وزارة ​الدفاع ​الأمريكية (البنتاغون) ​أمرت ‌نحو ‌1500 جندي ⁠في الخدمة ​بالاستعداد ​لنشر محتمل في ‍ولاية مينيسوتا.

وأوضحت الصحيفة أن ⁠الجيش وضع هذه الوحدات في حالة تأهب قصوى تحسبا لتصاعد العنف في الولاية.

يأتي ​هذا الإجراء بعد ​أن هدد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل قانون ‌التمرد إذا ‌لم ⁠يمنع المسؤولون في الولاية المتظاهرين من استهداف مسؤولي الهجرة.

وكتب ترامب ​في ​منشور على منصة تروث سوشيال يوم الخميس "إذا ‍لم يلتزم السياسيون الفاسدون في مينيسوتا بالقانون ويمنعوا المحرضين المحترفين والمتمردين من مهاجمة عناصر إدارة الهجرة، الذين ‍يؤدون فقط واجبهم، فسأفعل قانون التمرد".

ولم يستجب البنتاغون ولا البيت الأبيض لطلبات التعليق حتى الآن.