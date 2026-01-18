أمريكا.. شومر يسعى لمنع فرض رسوم هدد بها ترامب ضد حلفاء أوروبيين

أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إنه سيسعى لمنع الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها ضد حلفاء أوروبيين بسبب نزاع غرينلاند.

وقال شومر في بيان صدر يوم السبت: "لقد أدت رسوم دونالد ترامب المتهورة بالفعل إلى رفع الأسعار وأضرت باقتصادنا، والآن هو لا يزيد الأمور إلا سوءا".

وأضاف: "من غير المعقول أنه يريد مضاعفة هذا الغباء بفرض رسوم جمركية على أقرب حلفائنا من أجل مسعاه الخيالي للاستيلاء على غرينلاند".

وتابع: "سيقدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تشريعا لمنع هذه الرسوم الجمركية قبل أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الأمريكي وبحلفائنا في أوروبا".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على الواردات القادمة من ثماني دول أوروبية اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، مشيرا إلى الخلافات حول غرينلاند.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الرسوم الجمركية ستطبق على جميع السلع المرسلة إلى الولايات المتحدة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا.

وذكر أنها سترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق "للشراء الكامل والتام لغرينلاند" من قبل الولايات المتحدة.

وقد ظهرت معارضة لتهديد ترامب بالرسوم الجمركية في أماكن أخرى داخل الكونغرس الأمريكي أيضاً.

وحذر الرئيسان المشاركان لمجموعة مراقبة الناتو في مجلس الشيوخ المكونة من الحزبين، السيناتور الديمقراطية جين شاهين والسيناتور الجمهوري ثوم تيليس، من أن مثل هذا الخطاب سيفيد الخصوم مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، "اللذين يريدان رؤية حلف الناتو منقسما".

وقالا في بيان مشترك: "في وقت يشعر فيه الكثير من الأمريكيين بالقلق بالفعل بشأن تكلفة المعيشة، فإن هذه الرسوم الجمركية ستزيد الأسعار على العائلات والشركات معا"، وحثا الإدارة على "إيقاف التهديدات وتفعيل الدبلوماسية".

ولطالما أوضح الرئيس الأمريكي أن واشنطن تريد الاستحواذ على غرينلاند، وهي الخطوة التي يعارضها شركاء الناتو الأوروبيون بشدة.

وتتمتع غرينلاند بحكم ذاتي واسع وتشكل جزءا من أراضي الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي.