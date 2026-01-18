Al Bayan
ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟

رويترز

ذكرت بلومبرغ نقلا عن مسودة ميثاق أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب الدول بدفع مليار دولار للبقاء في ⁠مجلس السلام الذي يرأسه.

وأفاد التقرير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتولى رئاسة المجلس في ⁠البداية، وأن مدة عضوية كل دولة عضو لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا ​الميثاق حيز التنفيذ وستكون ​قابلة للتجديد ​بقرار من الرئيس.

ووصف البيت الأبيض التقرير بأنه "مضلل" وأكد أنه لا توجد حدود دنيا ​لرسوم ​عضوية للانضمام إلى "مجلس السلام".

وقال في بيان "يمنح هذا ‍ببساطة عضوية دائمة للدول الشريكة التي تبدي التزاما راسخا بالسلام والأمن والازدهار".

وردت وزارة الخارجية الأمريكية على تساؤل رويترز بهذا ‍الشأن بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المجلس نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر هذا الرقم.