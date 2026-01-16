روسيا تتهم الناتو بعسكرة القطب الشمالي بسبب غرينلاند

اتهم سفير روسيا لدى الدنمارك حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالسعي إلى عسكرة القطب الشمالي وسط المطالب الأمريكية بالسيطرة على إقليم غرينلاند الذي يتمتع بالحكم الذاتي ويشكل جزءا من مملكة الدنمارك.

وقال السفير فلاديمير باربين لوكالة أنباء الدولة الروسية "تاس" إن دول الناتو، بما في ذلك الدنمارك، تستخدم شبح التهديد الروسي أو الصيني لتوسيع وجودها العسكري في المنطقة.

وذكر باربين أن كوبنهاجن تتبع نهجا صداميا من خلال إشراك الناتو، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات العسكرية في القطب الشمالي.

وقال باربين: "روسيا لا تضمر خططا عدوانية ضد جيرانها في القطب الشمالي، ولا تهددهم بعمل عسكري، ولا تسعى للاستيلاء على أراضيهم". وقد حذرت موسكو سابقا من تجاهل مصالح روسيا الخاصة في القطب الشمالي.

وتعتبر روسيا، بسواحلها الشمالية الطويلة على المحيط المتجمد الشمالي، القطب الشمالي منطقة مصالح تابعة لها. وتكثف موسكو من استخدام الطرق البحرية في المنطقة وتوسع وجودها العسكري.

ويدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه سيطرة واشنطن على الإقليم الدنماركي الغني بالموارد، مستشهدا بمخاوف تتعلق بالأمن الإقليمي وتهديدات متصورة من الصين ومن روسيا.

وفي أعقاب محادثات غير ناجحة في واشنطن يوم الأربعاء لحل نزاع غرينلاند، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا أنها سترسل قوات إلى الجزيرة في مهمة لدعم الدنمارك.