السجن 5 سنوات لرئيس كوريا الجنوبية السابق

قضت ‌محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بسحن رئيس البلاد السابق يون سوك يول ⁠لمدة خمس سنوات بتهم من بينها عرقلة محاولات اعتقاله بعد ⁠محاولته غير الناجحة لفرض الأحكام العرفية.

وقالت المحكمة، ومقرها سول، إنها خلصت إلى أن يون مدان بعرقلة السلطات عن تنفيذ مذكرة اعتقال ‌تتعلق بإعلانه ‌الأحكام ⁠العرفية في ديسمبر 2024، حسبما أظهر البث المباشر للحكم.

وأدين يون أيضا بتهم تشمل تلفيق وثائق ‍رسمية وعدم الامتثال للإجراءات القانونية المطلوبة لإعلان الأحكام العرفية.

وهذا الحكم هو الأول فيما ‍يتعلق بالتهم الجنائية التي يواجهها يون بسبب إعلانه للأحكام العرفية. ويمكن الطعن على الحكم.