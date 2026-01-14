أوكرانيا تحت القصف والبرد.. تحذير رئاسي من تفاقم الأزمة

أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الثلاثاء بأن الوضع في أوكرانيا يزداد تفاقما بعد ما يقرب من أربع سنوات من الحرب، سواء على الجبهات أو بالنسبة للمدنيين في أنحاء البلاد، مع استمرار موجة البرد الشديد.

وقال زيلينسكي في كلمته المصورة اليومية إن أوكرانيا تعرضت مجددا لهجمات روسية، شملت 18 صاروخا باليستيا بالإضافة إلى استخدام طائرات مسيرة قتالية وصواريخ كروز.

وأشار إلى أن فرق الكهرباء تعمل منذ أسابيع للحفاظ على تشغيل الشبكة الكهربائية، مؤكدا أن درجات الحرارة دون الصفر تشكل تحديات استثنائية.

وتضررت الشبكة الكهربائية الأوكرانية بشدة جراء الضربات الروسية المتكررة، وأصبح انقطاع التيار الكهربائي أمرا روتينيا، حيث يقضي المواطنون ساعات يوميا بلا كهرباء أو تدفئة.

وقال زيلينسكي: "الوضع صعب في كل مكان الآن، لكن على الجبهة هو الأصعب. مع الأخذ في الاعتبار الطقس وجهود روسيا للتظاهر بأن إنهاء هذه الحرب لا يعنيها، تستمر الهجمات وتستمر الدفاعات عن مواقعنا".

وأضاف أن أوكرانيا كانت في موقف دفاعي منذ عدة أشهر، واضطرت مؤخرا للتخلي عن مواقع إضافية في الشرق والجنوب.