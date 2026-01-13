هل تصوّت غرينلاند للانضمام إلى روسيا؟

نقلت وكالة إنترفاكس ⁠للأنباء أمس الاثنين عن نائب رئيس ‌مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن سكان جزيرة غرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة ⁠في القطب الشمالي.

ونقلت إنترفاكس عن ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، قوله "ينبغي لترامب أن يسرع. وفقا لمعلومات لم يتم التحقق ⁠منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة ​على الانضمام إلى روسيا...وبعد ​ذلك ينتهي الأمر. لا ​نجوم صغيرة جديدة على العلم (الأمريكي)".

وكان ترامب قد جدد مسعاه ‌لسيطرة الولايات ‌المتحدة ⁠على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلا إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا. وقال الرئيس الأمريكي إن موقع ​غرينلاند ومواردها ​يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وغرينلاند.

ولم تطالب روسيا بغرينلاند، ‍إلا أنها تراقب منذ فترة الدور الاستراتيجي لها في أمن القطب الشمالي، نظرا لموقعها على طرق شمال الأطلسي ووجود منشأة عسكرية أمريكية رئيسية للمراقبة العسكرية والفضائية ‍هناك.

ولم يعلق الكرملين على مسعى ترامب، لكنه وصف القطب الشمالي بأنه منطقة مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، وقال العام الماضي إنه يراقب عن كثب النقاش "الدراماتيكي إلى حد ما" حول ‍غرينلاند.