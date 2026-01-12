طائرة الشبح J-35 الصينية.. قوة جوية بحرية تذهل العالم

أظهرت لقطات حديثة أن الصين قد تكون على أعتاب إنتاج مقاتلات شبح متقدمة على نطاق واسع، في خطوة تشير إلى أن أحدث طائراتها من الجيل الخامس، J-35، ستدخل مرحلة الإنتاج الكمي، وليس مجرد النماذج الأولية كما كان يعتقد سابقا.

وتكشف الصور والفيديوهات التي انتشرت مؤخرا عن طائرات J-35 بطبقة أولية خضراء، أن هذه الطائرات جديدة الصنع وما زالت قيد الاختبارات، ويشير اللون الأخضر إلى أن التصميم النهائي قد يتغير، كما أن الطلاء النهائي لم يُطبَّق بعد لتسهيل الفحص وخفض التكاليف، ما يعزز فرضية أن ما يُرى هو إنتاج تسلسلي متعدد وليس نماذج منفردة، وفقا لموقع interestingengineering.

تُعد مقاتلة J-35 من تطوير شركة شنيانغ لصناعة الطائرات (SAC)، التابعة لشركة الصناعات الجوية الصينية (AVIC)، والتي تعهدت بمضاعفة إنتاجها من الطائرات الحربية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

ويأتي هذا في إطار توسع الصين السريع في قطاع الطيران، إذ تغطي مصانع SAC مساحة 4.2 كيلومترات مربعة، فيما من المتوقع أن تصبح جزءا من مشروع أكبر تحت مسمى "مدينة شنيانغ للطيران"، التي تمتد على نحو 79 كيلومترا مربعا، أي ما يقارب مساحة جزيرة هونغ كونغ.

ولا تقتصر أهمية J-35 على كونها طائرة للقوات الجوية، بل تشمل أيضا نسخة بحرية مصممة للعمل من حاملات الطائرات، ومن المرجح أن يتم تشغيلها من حاملة الطائرات فوجيان، الأولى التي تصنعها الصين بالكامل محليا، والمزودة بنظام قاذفات كهرومغناطيسية مشابه للتي تستخدمها حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة، وقد أظهرت الاختبارات الأولية قدرة الطائرة على الإقلاع والهبوط على الحاملة، مما يؤكد جاهزيتها التشغيلية.

وتعكس هذه الخطوة رغبة الصين في إرسال رسالة واضحة إلى الغرب، خصوصا الولايات المتحدة، مفادها أنها قادرة على منافسة واشنطن ليس فقط في تطوير الطائرات، بل أيضا في القدرة على إنتاجها بكميات كبيرة والحفاظ على جاهزية قواتها الجوية البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن دخول J-35 مرحلة الإنتاج الكمي يمثل تحديا استراتيجيا لتايوان، إذ إن الطائرات الخفية العاملة من حاملات الطائرات قادرة على تعزيز قدرة الصين على إسقاط التوازن الجوي في المنطقة، بالتزامن مع زيادة تدريبات الجيش الصيني وعمليات الضغط الإقليمي.

لم تعد الصين تبني مقاتلة شبح فحسب، بل تُظهر قدرتها على الإنتاج الكمي لطائرات الجيل الخامس وتشغيلها ضمن استراتيجية بحرية وجوية متكاملة، ما يعزز من موقفها العسكري على الساحة الدولية ويؤكد تحولها إلى قوة جوية متقدمة على مستوى عالمي.