سقطنا بلا قتال.. شهادة مرعبة تكشف سلاحاً غامضاً حطم قوات فنزويلا في دقائق

كشفت شهادة مثيرة للجدل نُشرت على منصة "إكس" عن استخدام الولايات المتحدة سلاحا غامضا عالي التأثير خلال عملية عسكرية جريئة استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع يناير الجاري، ما أدى إلى إصابة جنود فنزويليين بأعراض جسدية حادة، بينها نزيف من الأنف وقيء دم، وفقا لرواية أحد الحراس.

وبحسب الشهادة، التي أعادت المتحدثة باسم البيت الأبيض نشرها مرفقة بتعليق يدعو لقراءتها، فإن القوات الأمريكية نفذت عملية خاطفة باستخدام تكنولوجيا متقدمة غير مألوفة، مكّنت وحدة صغيرة من السيطرة على موقع عسكري يضم مئات الجنود، دون تسجيل أي خسائر في صفوفها، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وقال الحارس، الذي زعم أنه كان متمركزا في موقع الحراسة لحظة بدء العملية، إن أنظمة الرادار تعطلت فجأة "دون أي إنذار"، قبل أن تظهر أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة تحلق فوق الموقع.

وأضاف أن عددا محدودا من المروحيات، لا يتجاوز ثماني مروحيات، أنزل قرابة 20 جنديا أمريكيا فقط.

وأوضح الشاهد أن هؤلاء الجنود كانوا "متقدمين تكنولوجيا بشكل غير مسبوق"، مشيرا إلى أن الاشتباك لم يكن معركة تقليدية، بل عملية سريعة وحاسمة.

وقال: "كنا بالمئات، لكن لم تكن لدينا أي فرصة. دقة النيران وسرعتها كانت صادمة".

الأكثر إثارة في الشهادة كان الحديث عن سلاح غير تقليدي، وصفه الحارس بأنه "موجة صوتية شديدة القوة"، تسببت بشعور فوري وكأن "الرأس ينفجر من الداخل". وأضاف أن التأثير كان جماعيا وسريعا، إذ بدأ الجنود ينزفون من أنوفهم، وسقط بعضهم على الأرض عاجزين عن الحركة، فيما تقيأ آخرون دما.

ولم يؤكد البيت الأبيض رسميا صحة الشهادة أو طبيعة السلاح المستخدم، كما لم يوضح ما إذا كانت مشاركة المتحدثة باسمه للرواية تعني التحقق منها.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الفنزويلية مقتل نحو 100 عنصر من قوات الأمن خلال هجوم 3 يناير، دون تحديد أسباب الوفاة أو الإشارة إلى استخدام أسلحة غير تقليدية.

مصدر استخباراتي أمريكي سابق قال إن الجيش الأمريكي يمتلك منذ سنوات أسلحة "طاقة موجهة" تعتمد على الموجات الدقيقة أو الليزر لتعطيل الأهداف، مرجحا أن تكون قادرة على إحداث بعض الأعراض الموصوفة.

وأشار إلى أن الصين استخدمت، بحسب تقارير، سلاحا مشابها في نزاع حدودي مع الهند عام 2020.

واختتم الحارس شهادته برسالة تحذير قال إنها باتت واضحة في فنزويلا وأمريكا اللاتينية: "من يفكر في مواجهة الولايات المتحدة لا يدرك ما تملكه من قدرات".