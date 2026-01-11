شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحث سول على التحقيق في حوادث الطائرات المسيرة

حثت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم ‌كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية على التحقيق في حوادث الطائرات المسيرة الأخيرة فوق المجال الجوي لكوريا الشمالية، وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الأحد.

وعبّرت كيم عن تقديرها لكوريا الجنوبية لاتخاذها ⁠قرارا حكيما بإعلان موقفها الرسمي بأنها لا تنوي الاستفزاز، محذرة من أن أي استفزازات ستؤدي إلى مواقف رهيبة.

وقال الجيش الكوري الشمالي أمس السبت إن ⁠طائرات مسيرة انطلقت من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر، بعد تسلل آخر في سبتمبر، وهو ما أعقبه رد ​كوريا الجنوبية بأن الجيش لا صلة له بذلك.

وقالت ​كوريا الجنوبية أيضا إنه ​سيكون هناك تحقيق شامل في احتمال أن يكون مدني قام بإطلاق الطائرات ‌المسيرة، موضحة موقفها بعدم ‌وجود نية ⁠للاستفزاز.

وقالت كيم "من الواضح تماما أن الطائرات المسيرة القادمة من جمهورية كوريا (الجنوبية) انتهكت المجال الجوي لبلدنا".

وأضافت "بغض النظر عن هوية الجاني وسواء ​كان هذا ​الفعل من قبل أي منظمة مدنية أو فرد، فإن السلطات المسؤولة عن الأمن القومي لا يمكنها أبدا التهرب ‍من مسؤوليتها عن ذلك".

وقال مكتب الأمن الوطني في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إنه سيصدر بسرعة نتائج تحقيقه في حوادث الطائرات المسيرة، وأعاد التأكيد على موقف الحكومة بعدم وجود نية لاستفزاز كوريا الشمالية.

وتسعى إدارة ‍الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية واقترحت إجراء محادثات عسكرية.

ولم تستجب كوريا الشمالية لأي دعوات للحوار مع الجنوب منذ أن حدد الزعيم كيم جونغ أون الكوريتين كدولتين منفصلتين "معاديتين" ‍في نهاية عام 2023.