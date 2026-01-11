شعبية مرتفعة وخلاف مع الصين… هل تتجه اليابان لانتخابات مبكرة؟

أكد هيروفومي يوشيمورا رئيس حزب التجديد ‌الياباني "إيشين" الشريك في الائتلاف الحاكم اليوم الأحد أن رئيسة الوزراء سانا تاكايتشي ربما تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة، وذلك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنها تدرس إجراء ⁠مثل هذه الانتخابات في فبراير.

قد تُمكّن الانتخابات المبكرة تاكايتشي، أول رئيسة وزراء في اليابان، من الاستفادة من ⁠الشعبية القوية التي تحظى بها منذ توليها منصبها في أكتوبر. ولاقى موقفها المتشدد تجاه الصين استحسان ناخبي اليمين، ​ولكنه أثار في الوقت نفسه خلافا ​دبلوماسيا حادا مع جارة ​اليابان الآسيوية القوية.

وقال يوشيمورا في حديث لهيئة الإذاعة ‌والتلفزيون اليابانية (‌إن.إتش.⁠كيه) إنه التقى مع تاكايتشي يوم الجمعة وشعر بأن موقفها من توقيت الانتخابات قد انتقل إلى مرحلة جديدة.

وأضاف "​لن ​أتفاجأ إذا اتخذت القرار كما ورد في وسائل الإعلام".

كانت صحيفة يوميوري نقلت يوم الجمعة ‍عن مصادر حكومية قولها إن تاكايتشي تدرس الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في الثامن من فبراير أو يوم 15 من نفس الشهر.

وأوضح يوشيمورا أنه ‍لم يناقش مع تاكايتشي التوقيت المحدد لأي انتخابات.

وتجاهلت تاكايتشي، المحافظة المتشددة والمؤيدة للإنفاق الضخم، الحديث عن موعد دعوتها للانتخابات خلال مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية سُجلت يوم الخميس وبُثت ‍اليوم الأحد.