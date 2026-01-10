أمريكا.. تواصل الاحتجاجات بعد حادث إطلاق النار في مينيابوليس

استمرت الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية يوم أمس الجمعة بعد مقتل امرأة (37 عاما) برصاص أحد عناصر الإدارة في مدينة مينيابوليس، كما انتشرت المظاهرات إلى عدة ولايات أمريكية أخرى.

وأفادت تقارير إعلامية، بانضمام عشرات الطلاب إلى مسيرات في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجا على وجود عناصر إدارة الهجرة والجمارك. وفي عطلة نهاية الأسبوع، تم الإعلان عن مئات الاحتجاجات والمسيرات في جميع أنحاء البلاد تحت شعار "خروج إدارة الهجرة والجمارك إلى الأبد".

ودعا تحالف لمنظمات الحقوق المدنية ومنظمات المهاجرين إلى تنظيم هذه الاحتجاجات، مشيرا إلى إن الإجراءات تهدف إلى أن تظل سلمية وتركز على معارضة العنف المتزايد من جانب سلطات إدارة الهجرة والجمارك، بالإضافة إلى عملياتها في المجتمعات المحلية والمدارس.

وكرر عمدة مينيابوليس، جاكوب فري، انتقاداته لإدارة الهجرة والجمارك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قائلا إن الإدارة تضر بالاقتصاد المحلي والديمقراطية والسلامة العامة. ودعا إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف يشمل سلطات إنفاذ القانون في ولاية مينيسوتا.