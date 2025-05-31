اكتشاف موقع لحضارة المايا يعود لـ3 آلاف عام

اكتشف علماء الآثار موقعاً في شمالي غواتيمالا، يعود لحضارة المايا، عمره نحو 3 آلاف عام، والذي ربما استخدم في الماضي، كأحد أهم مراكز إقامة المراسم في المنطقة.

وقال كبير علماء الآثار ميلان كوفاتش في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إنه جرى تسمية الموقع المكتشف حديثاً «لوس أبويلوس» أو الأجداد، بعد العثور هناك على تمثالين جالسين من الحجارة، يعتقد أنهما لرجل وامرأة.

وأضاف كوفاتش أن هناك اعتقاداً أن التماثيل على صلة بتبجيل الأسلاف، وربما كان الموقع أحد أهم مراكز إقامة الطقوس في المنطقة. وعثر على التماثيل التي يبلغ طولها نحو متر ونصف، بالإضافة إلى أوانٍ خزفية عند أقدامها، ومن المرجح أن تكون قرابين.

كما كشفت عمليات التنقيب عن مرصد وإهرامات ومذابح وبقايا شواهد وخزف. ويعتقد الباحثون أن الموقع كان بمثابة مركز للطقوس، لنحو ألف سنة قبل التخلي عنه، ثم إعادة تشغليه حوالي سنة 800 ميلادية.