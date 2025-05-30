السجن مدى الحياة لأم باعت طفلتها

صدر حكم، أمس، على امرأة من جنوب أفريقيا واثنين من شركائها، بالسجن مدى الحياة، بتهمة الاتجار بابنتها التي كانت تبلغ من العمر ست سنوات حين اختفت قبل عام، في قضية نالت اهتماماً واسعاً على مستوى البلاد. وُوجهت اتهامات لكيلي سميث، والدة الطفلة، وجاكين أبوليس وستيفينو فان رين، بخطف الطفلة جوشلين سميث وبيعها وذلك على خلفية اختفائها من بلدة صغيرة في مقاطعة كيب الغربية.

وفي محاكمة هزت البلاد، قالت شاهدة إن كيلي سميث أبلغتها أنها باعت ابنتها إلى سانجوما، أو معالج تقليدي، مقابل 20 ألف راند (1100 دولار) وأن الطفلة كانت مرغوبة بسبب «عينيها وبشرتها». ولم يتم العثور على الطفلة حتى الآن على الرغم من عمليات البحث المكثفة التي تجريها الشرطة. وقال قاضي المحكمة العليا ناثان إيراسموس، إن حقيقة أن كيلي سميث وأبوليس وفان رين كانوا يتعاطون مخدرات ليست مبرراً.