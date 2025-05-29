حمامتان تؤخران إقلاع طائرة مرتين

تسللت حمامتان إلى متن طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، مما تسبب في تأخير الرحلة مرتين.وأكدت شركة الطيران أن الحمامتين اقتحمتا قمرة قيادة الطائرة قبيل انطلاق رحلة يوم السبت من مينيابوليس إلى ماديسون، في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقال راكب، صوّر مقطع فيديو لرجل يستخدم سترته للإمساك بإحدى الحمامتين، لوسائل إعلام إن الطائرة اضطرت للعودة مرتين بسبب تحليق الحمامتين داخل قمرة القيادة. وأوضح أن الحمامة الأولى تم الإمساك بها من قبل طاقم الخدمات الأرضية.

بينما تولى أحد الركاب الإمساك بالثانية.وأضاف: "قال الطيار إنه عندما أبلغ برج المراقبة بعودتنا بسبب وجود حمامة، أجابه الموظف بأن هذه أول مرة يسمع فيها شيئا كهذا، فرد عليه الطيار: إنها المرة الثانية بالنسبة لي... الأولى كانت قبل نصف ساعة فقط".

وفي بيان لها، أوضحت شركة "دلتا" أن الرحلة تأخرت 56 دقيقة بسبب "الطائرين المسافرين". وجاء في البيان: "تقدر دلتا الإجراءات الحذرة التي اتخذها موظفونا وعملاؤنا لإخراج الطائرين بأمان من الطائرة قبل الإقلاع، ونعتذر للمسافرين عن التأخير في رحلتهم".