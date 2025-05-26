1200 موسيقي يشكلون أكبر فرقة روك بالعالم

سجل أكثر من 1200 موسيقي رقماً قياسياً عالمياً في غربي ألمانيا السبت بمشاركتهم في عرض حي لأكبر فرقة روك. وصرح أولاف كوشنبيكر من المعهد الألماني للسجلات بأن أكثر من 1200 شخص انضموا إلى العرض في إستاد فوريست بفرانكفورت، والذي أطلق عليه اسم «ذا جراند جام». وقال كوشنبيكر:

«هذا يعني أن الرقم القياسي العالمي السابق المسجل في عام 2023 في فيينا، والذي كان يضم 1112 مشاركاً، قد تم تحطيمه». واستجاب الموسيقيون لدعوة للمشاركة في محاولة تحطيم الرقم القياسي في الإستاد. وقد جاؤوا إلى فرانكفورت بمجموعة من الآلات الموسيقية. وشملت قائمة الأغاني المختارة أغاني ناجحة للمغنية الأمريكية تينا تيرنر، والفرقة الألمانية دي توتن هوزن، وفرقة الروك الأيرلندية يو تو. وبدأت الفرقة الحفل بأغنية روبي ويليامز «لت مي إنترتين يو».