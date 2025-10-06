فاكهة تتسبب في استدعاء الإطفاء 4 مرات

تسببت رائحة فاكهة الدوريان الحادة في استدعاء أفراد قطاع الإطفاء أربع مرات، أول من أمس، في مدينة فيسبادن بغربي ألمانيا، حيث خشي السكان وجود تسرب غازي.

ويشار إلى أن رائحة الفاكهة التي تزرع في جنوب شرقي آسيا تشابه رائحة الغاز. وكان قد تم إبلاغ قطاع الإطفاء أولاً مساء أول من أمس بالتواجد في مركز تسوق، حيث تردد وجود رائحة غاز، ولكن القياسات لم ترصد وجود غاز، كما لم يكن بالمبنى وصلة غاز.

وتم استدعاء الطوارئ مجدداً في مركز التسوق، حيث تردد وجود رائحة غاز مرة أخرى.

وأثناء البحث في المحال، عثر رجال الإطفاء على الفاكهة في متجر آسيوي.

وقال عناصر الإطفاء إن نظام التهوية في مركز التسوق قام بتوزيع الرائحة في أنحاء المبنى.

وخلال عملية أخرى في مبنى سكني في وقت متأخر من مساء أول من أمس، توصل عناصر الإطفاء إلى أن فاكهة الدوريان كانت مسؤولة عن رائحة الغاز هناك.