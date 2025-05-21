طائرة ركاب تحلق لـ 10 دقائق بدون طيار

كشف تحقيق أن طائرة ألمانية تجارية على متنها 205 أشخاص، بقيت دون طيار في قمرة القيادة لمدة 10 دقائق، خلال رحلة من فرانكفورت إلى مدينة إشبيلية، بعد أن فقد مساعد الطيار وعيه، بحسب تقرير هيئة التحقيق في الحوادث الجوية الإسبانية.

وقالت الهيئة، إن القبطان غادر مؤقتاً قمرة القيادة، بينما كان مساعده يتولى القيادة بمفرده، قبل أن يصاب بما وصف بـ«عجز مفاجئ وحاد»، أعجزه عن قيادة الطائرة، التي واصلت التحليق بشكل مستقر، بفضل «الطيار الآلي».

وحاول القبطان العودة إلى قمرة القيادة باستخدام الرمز الاعتيادي للدخول، لكنه لم يستطع؛ ما دفعه إلى استخدام رمز الطوارئ للدخول، ليتمكن من استعادة السيطرة على الطائرة.

وتلقى مساعد الطيار الإسعافات الأولية على يد الطاقم وطبيب كان بين الركاب، واستعاد وعيه لاحقاً.