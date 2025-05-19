بريطاني يصعد قمة إيفرست للمرة الـ 19

ذكر مسؤول في نيبال أن متسلق جبال بريطانياً صعد جبل إيفرست للمرة 19 أمس محطماً رقمه القياسي الشخصي الذي حققه سابقاً في عدد مرات تسلق القمة الأعلى بالعالم لشخص من غير جماعة شيربا. وتسلق البريطاني كينتون كول (51 عاماً) قمة إيفرست لأول مرة في عام 2004 .

