تحطّم الدفة يُفشل تحدياً بحرياً

تم إنقاذ امرأتين من المملكة المتحدة، كانتا تهدفان لأن تكونا أول فريق يجدف عبر المحيط الهادئ دون مساعدة، في الأسبوع الأول من انطلاقهما، عقب تحطم الدفة.

وبدأت رحلة ميريام بين (25 عاماً)، وجيس رو (28 عاماً)، التي يبلغ طولها 8000 كيلومتر من بيرو إلى أستراليا، في الثامن من أبريل، لكن خطتهما فشلت، بعدما اضطرتا للعودة إلى الشاطئ بسبب تحطم الدفة.

وقطعت المرأتان 350 كيلومتراً في نحو سبعة أيام، قبل أن تكتشفا مشكلات في الدفة، واضطرتا إلى البقاء منساقتين مع التيار، باستخدام مرساة عائمة لتثبيت القارب حتى يتم إنقاذهما. وأنقذ الثنائي أليك هيوز، صديقهما ومترجمهما في بيرو.