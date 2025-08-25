منع المدانين بجرائم من الحفلات الموسيقية

من المحتمل أن يتم منع المدانين بارتكاب جرائم في إنجلترا وويلز من حضور الحفلات الموسيقية ودخول الملاعب الرياضية، بموجب خطط من شأنها أن تمنح القضاة صلاحيات إصدار أحكام مجتمعية أكثر صرامة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس، بأنه بموجب المقترحات التي سيتم تطبيقها في إنجلترا وويلز، فإن المجرمين قد يواجهون كذلك قيوداً على القيادة، وحظراً من السفر، والبقاء في مناطق محددة تقيد أماكن تواجدهم. ومن الممكن أن يواجه من يخالف هذه الشروط خطر المثول أمام القاضي مجدداً، ومواجهة عقوبة أشد.

ومن الممكن أن يتم تطبيق قيود كذلك على السجناء المفرج عنهم بشروط، بينما سيتم توسيع نطاق فحص المخدرات الإلزامي ليشمل جميع المفرج عنهم. جدير بالذكر أن أزمة توفر أماكن في السجون، دفعت الحكومة البريطانية إلى البحث عن بدائل لاحتجاز المخالفين.