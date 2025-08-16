بحيرة تحدث شقوقاً في جليد غرينلاند

كشفت دراسة حديثة أن بحيرة من المياه الذائبة أحدثت شقوقاً عميقة في جليد غرينلاند.

وأفاد فريق البحث في معهد «ألفريد فيجنر» بمدينة بريمرهافن الألمانية بأن المياه المتدفقة تسببت في رفع مستوى نهر جليدي، مضيفاً أن النهر الجليدي الواقع عند خط عرض 79 درجة شمالاً يظهر علامات أولية على ازدياد عدم استقراره.

ووفقاً للعلماء، يتراجع جليد غرينلاند منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، متسبباً في ثلاثة ألسنة عائمة، أحدها هو النهر الجليدي موضوع الدراسة، والذي تراكمت على سطحه مياه ذابة مشكلة بحيرة تبلغ مساحتها الآن حوالي 21 كيلومتراً مربعاً.

وأفاد فريق البحث بأن مياه البحيرة كانت تخترق بصفة متكررة الجليد بشكل مفاجئ وتتدفق عبر الشقوق والفتحات، ما تسبب في وصول كميات هائلة من المياه إلى حافة لسان النهر الجليدي باتجاه المحيط. وقد رصد العلماء سبعة مصارف من هذا القبيل، أربعة منها في السنوات الخمس الماضية.

ورصد فريق البحث تسرباً للمياه عبر الشقوق إلى أسفل النهر الجليدي، حيث تسبب تراكم الماء في تشكيل بحيرة جوفية. وتظهر صور الرادار أن فقاعة قد تشكلت في هذه البحيرة تحت الجليد، ما تسبب في ارتفاع مستوى النهر الجليدي في هذا الموقع.