ولادة شبلين نادرين في حديقة حيوانات بريطانية

ولد شبلان نادران من النمور في حديقة حيوانات بريطانية، في إطار جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

ورحبت حديقة حيوانات نوزلي سفاري في ميرسيسايد، الواقعة في شمال غرب إنجلترا، بولادة شبلين من نمور الآمور، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وأنجبت يوكي، نمرة آمور (5 سنوات)، الشبلين في 29 يوليو بعد وصولها إلى الحديقة في فبراير كجزء من برنامج تربية عالمي.

وتصنف نمور آمور، أكبر أنواع القطط في العالم، على أنها مهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، حيث لا يوجد سوى حوالي 500 نمر في البرية.

وهذه هي أول ولادة لشبلين من نمور آمور في حديقة حيوانات نوزلي سفاري منذ عام 1996، والأولان اللذان يولدان في المملكة المتحدة منذ مايو 2024، عندما ولد أربعة من الأشبال في حديقة حيوانات لونجليت سفاري في ويلتشير، لأمهما يانا وأبيهما ريد.