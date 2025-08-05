طائر يتسبب في تلف طائرة

اضطرت طائرة كانت متجهة من مدريد إلى باريس للعودة والهبوط اضطرارياً بعد اصطدامها بطائر ضخم بعد وقت قصير من الإقلاع، ما أدى إلى تلف الطائرة وإثارة ذعر الركاب.

ووفقاً لشركة إيبيريا للطيران، فإن الطائرة من طراز «إيرباص إيه 321 إكس إل آر»، وهي طائرة جديدة دخلت الخدمة منذ بضعة أسابيع فقط، تعرضت لأضرار في مقدمتها وفي أحد محركاتها خلال الحادث الذي وقع بعد ظهر الأحد.

وذكرت وسائل إعلام أن الطائرة كانت تقل على متنها 182 راكباً.

وأكدت شركة أيبيريا أن الطاقم تصرف على الفور وفقاً لبروتوكولات السلامة، إذ بدأ في العودة الآمنة إلى مطار مدريد.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت الركاب وهم يضعون أقنعة الأكسجين على وجوههم خلال الحادث، وأظهرت أيضاً فتحة في مقدمة الطائرة.

وقال خوان جوميز، مراقب الحركة الجوية في مدريد، في مقابلة مع قناة «آر تي في أي» التلفزيونية: «إن ضربات الطيور شائعة نسبياً».

وقال: «إن التأثير كان أقل حدة مما قد يظهر في الصور».