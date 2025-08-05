الطائرات المسيرة «شريك» اللصوص في السرقة

أصبح السياح في جزيرة تايلاندية، اكتسبت حفلات اكتمال القمر الخاصة بها شهرة عالمية، ضحايا مؤامرات سرقة بمساعدة الطائرات المسيرة، بحسب وسائل إعلام تايلاندية.



ويتجسس اللصوص في جزيرة كوه بانجان بانتظام على السياح بالطائرات المسيرة، لتفقد مواقعهم قبل اقتحام الأماكن التي يقيمون فيها خلال العطلة.

وألقت شرطة السياحة القبض على 4 منفذين مشتبه فيهم أخيراً، بحسب ما نقلته صحيفة «بانكوك بوست» عن السلطات. وتردد أن المشتبه فيهم تراوح أعمارهم بين 25 و30 عاماً.

وتردد كذلك أن اللصوص استخدموا طائراتهم المسيرة لمراقبة كثير من المنازل والشقق المستأجرة من جانب السياح، ثم يقتحمونها بسرعة بمجرد الاشتباه في هدف سهل.

وأدى ارتفاع مثل تلك الحالات في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة الشكاوى. واعترفت المجموعة بإنفاق المال المسروق على المخدرات.