«ليوتوبي» ينفث رماداً بارتفاع 18 كيلومتراً

أعلنت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية، أن بركان «ليوتوبي» في جزيرة فلوريس، الذي ثار مجدداً في وقت مبكر من يوم أمس ، أطلق عموداً كثيفاً من الرماد، وصل ارتفاعه إلى 18 كيلومتراً في السماء.

وحدث ثوران البركان، في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، ما أدى إلى انبعاث عمود من الرماد الرمادي والأسود.

وتم رصد انجراف المواد البركانية باتجاه الجنوب الغربي والغربي والشمال الغربي، حسبما أفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية. ولا يزال البركان في أعلى مستوى من التحذير.

وقد حذرت السلطات السكان والزوار، وطالبتهم بتجنب المناطق الموجودة في حدود 6 إلى 7 كيلومترات من القمة.