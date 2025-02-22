رجل يحاول مهاجمة وحيد القرن في بازل

قالت متحدثة باسم حديقة حيوان بازل، أمس، إن رجلاً دخل حظيرة يوم الاثنين الماضي، وحاول مهاجمة ذكر وحيد القرن.وأضافت: «رغم أنه كان هناك اتصال بين الرجل وذكر الخرتيت المسمى بوري، لم يصب أي منهما».وأكدت الشرطة وقوع حادثة في حديقة الحيوان.

ولكن عندما وصلت كان الرجل قد غادر الحظيرة.ولم تعلق الشرطة والمتحدثة فيما يتعلق بدافع الرجل. ويفهم من الواقعة أنه كان يعاني من ضائقة نفسية.يذكر أن وحيد القرن من أكبر الحيوانات الموجودة على سطح الأرض ويبلغ ارتفاعه 1.5 متر عند الأكتاف وطوله من 3 - 3.65 أمتار طولاً ووزنه يصل إلى 1365 كلغ. ويتميز بقصر النظر، لذلك قد يهاجم أولاً ثم يتبين لاحقاً.