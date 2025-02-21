الأنهار الجليدية تفقد 273 مليار طن سنوياً

فقدت الأنهار الجليدية حول العالم مجتمعة 6542 مليار طن من الجليد بين عامي 2000 و2023، ما أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 18 مليمتراً، وفقاً لدراسة نُشرت الأربعاء.

وخلال هذه الفترة، فقدت الأنهار الجليدية 273 مليار طن من الجليد سنوياً، وفقاً لدراسة نشرتها مجلة «نيتشر» كجزء من مشروع مقارنة توازن الكتلة الجليدية (جلامبي).

وقال عالم الجليد مايكل زيمب، الذي شارك في الدراسة: «لوضع الأمر في منظور، فإن 273 مليار طن من الجليد تعادل ما يستهلكه سكان العالم بالكامل خلال 30 عاماً، بافتراض استهلاك ثلاثة لترات للفرد يومياً».

ويُعد مشروع «جلامبي» مبادرة بحثية دولية تشرف عليها خدمة مراقبة الأنهار الجليدية.



وشارك في المشروع مئات الباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث جمعوا بيانات متنوعة من قياسات ميدانية واستخدموا أدوات مثل الأقمار الصناعية البصرية والرادارية والليزرية والجاذبية لإنشاء سلسلة زمنية سنوية لتغير الكتلة الجليدية لجميع مناطق الأنهار الجليدية في العالم بين عامي 2000 و2023.

ووجد الباحثون أنه منذ عام 2010، فقدت الأنهار الجليدية حوالي %5 من إجمالي حجمها.