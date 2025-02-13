انخفاض هجمات القرش على البشر بشكل ملحوظ

انخفضت أعداد هجمات أسماك القرش بدون استفزاز على البشر بواقع 22 هجوماً، لتصل إلى 47 هجوماً العام الماضي، بما يقل بصورة ملحوظة عن المتوسط خلال الـ 10 أعوام الماضية، الذي بلغ 70 هجوماً، وفقاً لما ذكرت منظمة أمريكية تسجل هذه البيانات الثلاثاء.

وأظهر تقرير نشره متحف التاريخ الطبيعي في جينزفيل بولاية فلوريدا، الذي يضم الملف الدولي لهجمات أسماك القرش، أن عام 2024 شهد أربع هجمات قاتلة، بما يمثل أيضاً انخفاضاً أيضاً بالمقارنة بـ 2023.

وقال جيفين نيلور، مدير الملف الدولي لهجمات أسماك القرش، إن انخفاض الأعداد قد يعني ببساطة تذبذباً إحصائياً، كما تنوعت الأعداد بشدة في بعض الحالات في الأعوام الماضية.

ونشر الملف الدولي لهجمات أسماك القرش في تقريره السنوي المعلومات، التي توثق الهجمات، التي لم يستفز فيها البشر أسماك القرش.

وذكر نيلور أن البرنامج الذي يرأسه يسعى لفهم السلوك الطبيعي لأسماك القرش، بشكل أفضل، وفهم سبب عضها للبشر أحياناً.