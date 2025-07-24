حفل زفاف وسط أهوال العاصفة والفيضانات

لم يسمح زوجان فلبينيان لعاصفة استوائية شديدة بمنعهما من عقد قرانهما، حيث رددا عبارات عقد القران في كنيسة مغمورة بالمياه.

وخاض جاو فيرديلو وجامايكا أجيلار مياه الفيضانات التي بلغ عمقها قدماً واحدة داخل كنيسة باراسوآن في مدينة مالولوس بإقليم بولاكان، شمال مانيلا مباشرة، لإقامة حفل الزفاف، أول من أمس.

وقالت جامايكا أجيلار لشبكة «إيه.بي.إس-سي بي إن»: «لم يكن بإمكان أي شيء أن يوقفنا. لقد انتظرنا طويلاً». وأضافت: «هذا مجرد فيضان.. أمامنا الكثير لنواجهه معاً».

وكان الزوجان قد حجزا موعد زفافهما في الكنيسة قبل عامين، وأخذا إجازة من عملهما من أجل الحفل.

وكانت العاصفة «ويفا» قد تسببت في سقوط قتلى؛ حيث أدت إلى هطول أمطار موسمية غزيرة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص -على الأقل- خلال مطلع الأسبوع.