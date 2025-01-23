دخل قفص الأسد لتصوير مقطع على «تيك توك»!

بدأت الشرطة في باكستان تحقيقاً، بعدما هاجم أسد رجلاً كان يصور مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» في منشأة خاصة لتربية الأسود.



وأثار الحادث غضباً عاماً في شأن السلامة والمخاوف المتعلقة بالحيوانات.

وقال مسؤول الشرطة كرم نواز أمس: «تم تسجيل قضية ضد مالك بيت تربية الحيوانات بسبب تعريض حياة شخص للخطر».

ووقع الحادث، في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة لاهور شرقي البلاد، إذ تعتبر أقفاص الأسود على أسطح المنازل ومنازل المزارع مشهداً شائعاً بعدما دخل أحد المتحمسين قفص الأسد لتصوير مقطع فيديو.

وقال فيصل مشتاق، وهو مفتش من إدارة الحياة البرية، إن الرجل تعرض لإصابات خطرة، ولكن في حالة مستقرة.

يشار إلى أن أكثر من 100 بيت لتربية الحيوانات توجد في إقليم البنجاب.

