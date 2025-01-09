التوت والحلوى ينقذان شاباً تاه في أدغال أستراليا

قالت الشرطة الأسترالية إن طالباً فُقد أثره قبل أسبوعين قرب أعلى جبل في البلاد عُثر عليه أمس حياً، وبصحة جيدة جداً.

ونجا الطالب الشاب بفضل ثمار التوت التي عثر عليها وشرب المياه من جدول صغير وقطعتي حلوى من الحبوب الكاملة تركها متسلقون، كانوا قد مروا في المكان في وقت سابق.

واختفى هادي نظري، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 23 عاماً من ملبورن، بعدما كان برفقة مجموعة من أصدقائه في 26 ديسمبر الماضي في حديقة كوسيوسكو الوطنية.

وقالت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز إن أفراد مجموعة من المتنزهين عثروا بالصدفة على نظري بعد ظهر أمس الأربعاء، وأبلغوا السلطات.

وقال مفتش شرطة نيو ساوث ويلز، جوش برودفوت: «هذا هو اليوم الرابع عشر الذي مرّ علينا بينما كنا نبحث عنه؛ لقد وجدناه أخيراً. وهو في حالة معنوية جيدة وصحته ممتازة، إنه أمر لا يصدق، بالفعل».

وأضاف أن الطالب لم يتعرض لإصابات خطيرة.

وأوضحت الشرطة أن أكثر من 300 شخص بحثوا عن نظري عبر الأدغال الوعرة. وتضم الحديقة الوطنية جبلاً يبلغ ارتفاعه 2228 متراً.